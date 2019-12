Suzan & Freek genomineerd voor twee Edisons

‘Santiz zet afbraak ziekenhuis Winters­wijk in gang’

13:41 WINTERSWIJK/DOETINCHEM - ‘De afbraak van ons ziekenhuis in Winterswijk als volwaardig zorgaanbieder is door u in gang gezet’, stelt de stichting Vrienden van het SKB. ‘Duidelijk is dat de focus van Santiz ligt op het ziekenhuis in Doetinchem'.