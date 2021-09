Suzan en Freek komen met ‘Dromen in Kleur’ als opvolger platina-debuutalbum

Dit album behaalde al binnen vijf dagen na publicatie de gouden status en is inmiddels platina. Ook wonnen de twee zowel een prestigieuze Edison áls een Buma NL Award met Gedeeld Door Ons . Of het nieuwe album ook zo’n succes wordt is de vraag, maar er staan in ieder geval vier nummers op die het afgelopen jaar al goed hebben gescoord. Het gaat om de hits Weg Van Jou , De Overkant , Goud en de jongste single Onderweg Naar Later . Het album verschijnt op Spotify, en is ook te koop als cd (15,99 euro) en op vinyl (25,99 euro) op onder meer suzanenfreek.nl .

‘We kunnen niet wachten’

In toelichting op het album zeggen Suzan en Freek: ,,Alles begint met die ene droom. Het was onze droom om muziek te maken en op te treden voor zalen gevuld met mensen die onze liedjes meezingen. De afgelopen twee jaar hebben we met veel plezier gewerkt aan ons tweede album. We kunnen dan ook niet wachten om onze nieuwe liedjes met iedereen te delen!”



Dat gaat ook gebeuren dit najaar tijdens de zo goed als uitverkochte clubtour, die na de eerste twee optredens in België in Nederland begint op dinsdag 9 november in De Effenaar in Eindhoven.



Suzan Stortelder (Zieuwent, 1992) en Freek Rikkerink (Harreveld, 1993) zijn een stel sinds hun tienerjaren en maken sindsdien ook al samen muziek. Hun landelijke doorbraak was eind 2018, met hun debuutsingle Als het Avond Is, die na een paar weken meteen op de nummer 1-positie in de Top 40 terechtkwam.