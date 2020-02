Suzan & Freek slepen prestigieuze Edison in de wacht voor debuutalbum: ‘In het Nederlands voelen we ons goed’

Wally van Hall, de ‘Bankier van het verzet’, krijgt een passend eerbetoon én een plaquette in Zutphen

19:33 Zutphenaar Pieter Arkesteijn beijverde zich twee jaar lang voor een herdenking van verzetsheld Walraven - ‘Wally’ - van Hall, die van 1931 tot en met februari 1940 bankdirecteur was in Zutphen. Vandaag - dinsdag 11 februari, bijna op de kop af 75 jaar na Wally’s overlijden - was het zover.