Suzan en Freek steken coronawerkers hart onder de riem met speciaal nummer

video Burgemees­ter Zutphen: ‘Vergeet onze onderne­mers niet en koop lokaal’

12:20 Ondernemers in Zutphen hebben het zwaar in de coronacrisis. Met name lokale ondernemers zien hun omzet dalen omdat minder inwoners erop uit trekken. Burgemeester Annemieke Vermeulen probeert de ondernemers een steuntje in de rug te geven en roept Zutphenaren op om bij de lokale bakker, slager of zuivelboer je boodschappen te doen.