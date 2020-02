Suzan & Freek winnen Edison met gouden debuutalbum: ‘Ik schrok toen we onze naam hoorden’

‘Suzan Stortelder en Freek Rikkerink leveren daarop ijzersterke tracks af zoals Mag ik Daar Even Stil Bij Staan en herbevestigen hiermee hun kunnen. Met een vanzelfsprekendheid en ogenschijnlijk gemak alsof ze er altijd al waren’, schrijft de jury in een ronkende beoordeling van het album. De Achterhoekers versloegen hiermee de concurrentie die bestond uit Trijntje Oosterhuis en Paul Sinha.



Suzan & Freek beleefden de avond in een ‘soort roes’, zegt Suzan: ,,Ik had me er heel erg op ingesteld dat we niks zouden winnen. Dat vind ik altijd wel prettig want dan kun je ook niet teleurgesteld worden. Toen we onze naam hoorden schrok ik er toch een beetje van.”



Suzan & Freek waren met het album ook genomineerd in de categorie Pop, maar daar won zangeres Maan de Edison.



Suzan Stortelder (Zieuwent, 1992) en Freek Rikkerink (Harreveld, 1993), die tegenwoordig in Weesp wonen, zijn sinds ongeveer een jaar landelijk bekend als muziekduo Suzan & Freek. Ze braken door met de single Als het Avond Is, die drie weken op nummer 1 stond in de Top 40 en de platina-status behaalde.



Ook de vervolgsong Blauwe Dag werd zeer succesvol. Met een Edison volgt nu de ultieme beloning, nadat hun debuutalbum Gedeeld door Ons in vijf dagen tijd 20.000 keer werd verkocht en daarmee een gouden plaat werd.