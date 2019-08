SV Bredevoort baalt van zoveelste vernieling: ‘Wederom een grote kostenpost’

Lochem neemt maatrege­len tegen snelheids­dui­vels

11:07 In Lochem-stad worden in september een aantal snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd in de wijk Lochem-Oost. Vanuit de buurt was daar al lange tijd op aangedrongen. In de buurt was daar zelfs een speciale initiatiefgroep voor opgericht: Lochem30.