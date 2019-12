SV Grol en VIOS Beltrum onderzoeken samenvoeging vrouwenvoetbal

Sinds 2017 werken SV Grol en VIOS samen op het gebied van vrouwenvoetbal. Onder leiding van Patrick Pos (trainer-coach) is er een samengesteld elftal met een neutraal tenue. Afwisselend wordt er in Beltrum en Groenlo gespeeld en getraind. De samenwerking bevalt goed en gebleken is dat deze verder kan worden uitgebouwd.

VIOS is in ledental een kleinere vereniging dan Grol en onderkende al langer dat samenwerking nodig is. Dit wordt nu ook door bestuur SV Grol onderkend. De voorzitters Hans Scheinck (SV Grol) en William Slotboom (vv VIOS Beltrum) zijn van mening dat besturen behoeftes moeten faciliteren.

Landelijk niveau

„Bestaande accommodaties zo goed mogelijk bezetten is een uitgangspunt. Goede materialen en begeleiding zijn minstens zo belangrijk. Is dit ingevuld dan is er misschien nog meer mogelijk. In het verleden heeft VIOS met de vrouwen op landelijk niveau gespeeld. Wordt het meiden- en vrouwenvoetbal van Grol en VIOS samengevoegd en verder uitgebreid, dan is dit wellicht weer mogelijk”, aldus beide clubs in een persbericht.

Snel groeiende sport

Vrouwen- en meidenvoetbal behoren tot de snelst groeiende sporten binnen Nederland. Voor vv VIOS B. is vrouwenvoetbal al een bekend fenomeen met een vrouwentak die geworteld is in 1972. Bij omliggende verenigingen is er wat dat betreft minder historie maar zijn er wel dezelfde uitdagingen. „Net als bij het jeugdvoetbal geldt hier de vraag hoe houd je het aantrekkelijk voor eenieder. Hoe kom je tot een goede competitie- en elftalindeling? Plezier en lol maken zijn hierbij belangrijk. Samen beter worden en je zelf ontwikkelen zijn ook belangrijke uitgangspunten voor een vereniging”, aldus de voorzitters.

Krimp en vergrijzing