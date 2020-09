SV Grol komt met alternatief voor langs de lijn: voetbal kijken via de livestream

Update Ernstig ongeluk in Doetinchem: vrouw (64) met rollator komt om door botsing met vrachtwa­gen

14:58 DOETINCHEM - Een 64-jarige vrouw is dinsdagmorgen om het leven gekomen door een ongeluk in het centrum van Doetinchem. De vrouw, die met een rollator liep, stak vanaf de Nieuwstad over naar de Heezenpoort en kwam daar rond 09.15 uur in botsing met een vrachtwagen.