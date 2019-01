SV Grol wil complex verduurzamen

De club is nu veel geld kwijt aan energieslurpers als de veldverlichting en warmwatervoorziening in de kleedkamers. Scheinck becijferde het aandeel energiekosten als 15 procent van de totale begroting van de vereniging.

Den Elshof wacht sowieso meer vernieuwing. Zo worden meer velden omgevormd tot kunstgras. Het huidige hoofdveld is al langer in kunstgras uitgevoerd. Over de kosten hoeft de club niet erg in te zitten: tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst bleek dat het afgesloten jubileumjaar SV Grol geen windeieren heeft gelegd.

Cheque

In het sportcafé van Den Elshof werd een cheque aangeboden ter waarde van 43.700 euro, alsmede een blijvende gedenksteen die bij de ingang van het sportpark komt. Jubileumvoorzitter Theo Huijskes toverde dat bedrag tevoorschijn via de presentatie van een uit jongens en meisjes bestaand pupillenteam, waarbij elke speler een letter of cijfer op een stuk kunstgras toonde.

Het geldbedrag is vooral tot stand gekomen via een jubileumloterij, alsmede door een - uitverkocht - jubileumboek uit te brengen, waarvan het batig saldo bedoeld is voor het kunstgrasproject.

Familie

Grol-voorzitter Hans Scheinck noemde in zijn nieuwjaarsspeech de SV Grol één grote familie. En zoals het in families gaat, is er wel eens wat turbulentie, aldus de preses. Als daarbij iemands ongenoegen meteen via Facebook of andere moderne media wordt gedeeld, moeten er gedurende het jaar wel eens wat digitale brandjes worden geblust. “De sfeer in de familie is wel eens zo, dat ik de neiging heb te ontkennen dat ik familie ben...", aldus Scheinck.