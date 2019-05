SVDW'75 blaast de laatste adem uit: 'Dat hier straks bomen en planten groeien...’

Traagheid in de zorg is gekmakend voor Toon Lepoutre uit Winters­wijk

12:00 WINTERSWIJK - Hij kan er een boek over schrijven en was dat vorig jaar ook van plan. Maar door gebrek aan tijd en energie moest hij het idee laten varen. De spierziekte ALS is te ver gevorderd. Nu de tijd dringt voor Toon Lepoutre – ‘over een half jaar lig ik in de kist’ – is elke dag er één.