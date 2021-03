Swipe links of rechts bij Tinder voor windmolens in de Achterhoek

Swipe door de gemeenteraadsvergadering

Lekker swipen tegen verveling in coronatijd. Wij hebben het even gedaan en vinden het fantastisch! Betrouwbaar? Wij konden ongelimiteerd swipen en zo de uitslag beïnvloeden. Maar toch: wij stellen voor om een iets beter beveiligde tool veel breder in te zetten. Bijvoorbeeld bij gemeenteraadsvergaderingen. Raadsleden kunnen dan naar links of naar rechts swipen om aan te geven of ze het eens of oneens zijn met een voorstel. Aan het eind van de vergadering kun je Tinderen met wethouders. Swipe links; de wethouder moet weg. Swipe rechts: de wethouder mag blijven! Voila: de oplossing voor die eeuwigdurende en slaapverwekkende marathonsessies in Berkelland. De raadsvergadering is met 15 minuten gepiept! Fantastisch!