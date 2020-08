Sylvia dankt de ‘spindokter’ die spontaan haar e-bike repareerde: ‘Dit doet bijna niemand’

Daar sta je dan: ,,Ik had een smak kunnen maken, gelukkig gebeurde dat niet. Ik was enorm geschrokken, het huilen stond me nader dan het lachen.’’



Toen was daar ineens Peter. Zijn naam heeft ze achteraf via-via achterhaald, want op het moment zelf was ze zo van slag dat ze daar niet naar had gevraagd.



Zijn spontane hulp is voor Sylvia simpelweg onbetaalbaar. De Doetinchemmer bleek een ware ‘spindokter’: ,,Hij nam mijn fiets mee naar de garage, zette een stoel voor mij klaar en ging minutieus aan de slag om de spin te verwijderen.’’



‘Echte Achterhoeker’

Hij gebruikte meerdere gereedschappen ‘alsof hij een chirurg was’, verhaalt Jolink vol bewondering . ,,Hij is minstens drie kwartier bezig geweest en slaagde erin om de restanten volledig te verwijderen zonder mijn gloednieuwe e-bike te beschadigen.’’



Fantastisch, besluit de Gaanderense. Ze noemt haar helper ‘een echte Achterhoeker’, doelend op de zorg voor elkaar die er nog is op het platteland: ,,Dit doet bijna niemand.’’