Syrische vluchtelinge Afaf ontwerpt producten bij Doetinchemse groothandel Rensa: de perfecte match

video Climax Ooster­licht met lichtspek­ta­kel vanavond live te volgen

31 december SILVOLDE - De afsluiting van het jaarlijkse Oosterlicht in de Achterhoek vindt vanavond plaats met een lichtshow in de tuin van zorgcentrum de Schuylenburgh in Silvolde. Het spektakel wordt vanaf 18 uur vier keer live opgevoerd en is te volgen via een livestream op internet.