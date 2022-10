‘t Bunt ziene verskes dee nog altied uns harte raakt’: beeld als postuum bedankje aan Willem Hulzer

Herman en Wilma sluiten na 155 jaar de tap van café Hassink in Noordijk: ‘Het is een mooie tijd geweest’

NOORDIJK - Bruiloften, begrafenissen, feesten, toneel, sinterklaasintochten of de derde helft na het voetbal. Ruim 155 jaar was café Hassink de huiskamer van Noordijk. Maar nu is de tap toe. „Het is een mooie tijd geweest!”

28 september