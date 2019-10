‘t Gasthuus als antwoord op eenzaamheid

De volgepropte woning van Hans Oblink vormt een schril contract met zijn sociale leven. Bezoek krijgt hij nauwelijks in zijn Aleida-hoeve, het huis aan de Gasteveldsdijk in Lievelde. Drie keer per week komt er iemand langs van zorginstelling De Lichtenvoorde, maar op de andere dagen blijft het meestal stil. Maar vanaf volgend voorjaar wordt het anders: dan verhuist hij naar het centrum van Winterswijk.



De 54-jarige Lieveldenaar is een van de vijftien mensen die een appartement krijgt in ’t Gasthuus. Vanaf die plek kan hij met een scootmobiel gewoon weer het dorp in, op familiebezoek of om ergens wat te drinken. Het appartement wordt de uitvalsbasis voor een minder eenzaam leven. En daar is het de initiatiefnemers van ’t Gasthuus om te doen.