't Hiddink in Ruurlo mooiste boerderij van de Achterhoek

De boerderij in Ruurlo heet 't Hiddink en is gebouwd in 1864. De huidige bewoners hebben het pand helemaal gerestaureerd en gemoderniseerd, maar de oude elementen zijn veelal in tact gebleven. De jury roemt het gebint en de dakconstructie.



Binnen is de oude schouw bewaard gebleven, net als de deuren en het originele plafond. Van buiten zijn de originele kleuren van de luiken goed zichtbaar. Het zijn de originele Van Heekeren kleuren. Die geven aan dat deze boerderij bij dit voormalige landgoed hoort.