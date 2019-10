T-Time is domweg gelukkig in Boliestraat

'Verhuizen? Geen denken aan", zegt Jurgen Stegeman, samen met zijn vrouw Gladys eigenaar van mannenkledingzaak T-Time in de Boliestraat, in hartje Doetinchem. ,,We voelen ons hier goed. Speciaalzaken als de onze zoek je in de Boliestraat, niet in de Hamburgerstraat. Dit is altijd een knusse straat geweest. Waarom zou dat niet terugkeren?‘’



Stegeman heeft gelijk: de Boliestraat was met de lokale winkels de aangename evenknie van de Hamburgerstraat, waar zich de grote ketens verzamelen. Maar waar de meeste winkelstraten in Doetinchem na de crisis zich weer behoorlijk hebben gevuld, is de Boliestraat een zorgenkindje.



Tegenover T-Time staat het lege pand van Houtbrox en iets verderop is het ook lege pand van Piet Zoomers te vinden. Beide panden horen tot de grotere winkelpanden in de stad.