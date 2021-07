Taalmaatje Ilhaam (17) helpt andere kinderen met Nederlands: ‘Hun ouders kunnen vaak niet helpen’

Deze dinsdagmiddag komt Ali binnen met zijn moeder. Hij wil graag meedoen met Taalmaatjes. Zijn moeder vraagt of er ook nog plek is voor Ali’s zusje. Dat is er, ze zou in hetzelfde groepje kunnen meedoen. Dan blijkt dat er meer speelt dan alleen de taal, hun moeder zou ze het liefst in verschillende groepjes zien. „Want ze hebben nog niet zoveel vriendjes”, zegt ze voorzichtig. Ter plekke wordt een oplossing bedacht, want Jimmy’s is natuurlijk ook een locatie waar jonge mensen kunnen samenkomen. Ali en zijn moeder glunderen.