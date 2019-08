Taaltrein helpt kind woordje voor woordje vooruit

,,Wie is daar aan het zwemmen?”, vraagt Jacqueline. In een ruimte van kinderdagverblijf de Springplank in Winterswijk zitten vier kinderen in een kringetje om een zwembadje met water. Daar zwemt helemaal niemand in, maar er drijft wel een foto van een van de kinderen in het badje. ,,Rik”, roept een van de kinderen en haalt de foto eruit om hem vervolgens af te drogen. ,,En nu”, vraagt Jacqueline, ,,is het zwembad…?”… ,,Leeg”, weet een andere peuter.