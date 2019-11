Taalvrijwilligers uit Gelderland en Overijssel voor inspiratie naar studiedag

Geld provincie voor restaura­tie De Heuver in Gelselaar

17:52 GELSELAAR / ARNHEM - Boerderij De Heuver in Gelselaar is één van de historische gebouwen waarvoor de provincie Gelderland de knip trekt voor een bijdrage in restauratiekosten. Ook boerderij De Welsker in De Heurne (Aalten) en het Broederenklooster in Zutphen behoren in de Achterhoek bij de objecten die worden ondersteund.