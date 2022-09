Tactus verbouwt tbs-kliniek in Rekken voor nieuw gebruik

Helma en Miekje willen met oogstfair aantonen dat er meer moestuinen nodig zijn in Zutphen

Een primeur, zaterdag op moestuincomplex Hoge West/Laarmansheuvel in het Zutphense Emerpark. Voor het eerst organiseert de volkstuinvereniging met in totaal vijf complexen een zogeheten oogstfair: een markt waar je kan zien en proeven wat er in een moestuin groeit.

