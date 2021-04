Tactus Verslavingszorg wil voormalige tbs-kliniek Oldenkotte kopen

UPDATE Horeca in regio hoort niets nieuws over terrassen: ‘Alsof je een Ferrari krijgt, maar slechts 25 kilometer per uur mag’

11:48 Niet alle horecazaken in de regio zijn enthousiast over de heropening van de terrassen, die de regering vanavond heeft aangekondigd. Met name het beperkte tijdstip dat de terrassen open mogen, van twaalf tot zes uur, stuit tegen de borst. ,,Misschien is verkoop to-go, zoals we nu kennen, wel aantrekkelijker.” Positieve geluiden zijn er ook: ,,Wij kunnen niet wachten.”