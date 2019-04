Tafeltennislegende Bettine Vriesekoop geeft clinic in ‘het mooie’ Beltrum

Blonde haren in een vlecht, sportief gekleed, een bat in haar hand en superenthousiast. De tafeltennissers in sporthal De Sonders in Beltrum hangen aan haar lippen. Want voor 50-plussers is ze een legende. Ze groeiden op met de successen van Bettine Vriesekoop (57). En nu staat hun idool zomaar voor hun neus om les te geven: vriendelijk en toegankelijk.