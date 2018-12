Tafeltje reserveren met Kerst? Dat had je in september moeten doen

DOETINCHEM - Voor wie op de valreep dacht uit eten te gaan met de kerstdagen, geldt hoogstwaarschijnlijk: Geen plaats in de herberg. De restaurants in de regio die onze verslaggever benaderde, zitten soms al maanden vol. ,,

De kerstbrunch bij het Van der Valk hotel in Duiven? Vol. Het live cooking dan? Ook vol. Net als de drie andere ‘momenten’ die je zou kunnen boeken bij misschien wel de bekendste horecafamilie van Nederland.

Zo gaat het al jaren, weet een medewerkster. ,,Het is een grote traditie bij Van der Valk.’’ Hoeveel klanten er precies over de vloer komen op 25 en 26 december weet ze niet precies. We krijgen in september al de eerste reserveringen.’’ Alle verloven zijn ingetrokken: ,,Zo goed als iedereen bij ons werkt.’’

Hoezo, alles vol? Is het jou deze week nog gelukt om een etentje met Kerst te regelen in de Achterhoek of Liemers? Vertel ons je verhaal! App ons op 0613-322268.

Mike Bisseling (24) is een van beide kerstdagen vrij. Zo is het geregeld bij ‘t Zusje, vertelt de assistent-manager van de Doetinchemse vestiging van de populaire tapasketen. Ook aan het Simonsplein hangen ze op beide kerstdagen met de benen buiten boord. Sterker nog: De hele week ervoor is ook vol. Bisseling: ,,We kregen de eerste reservering al met Kerst vorig jaar.’’

Het concept van 't Zusje maakt dat het dringen geblazen is, zegt hij erbij. ,,Bij ons zitten gasten de hele avond, er is dus maar één ronde. Werken met Kerst voelt voor hem als een 'normale zaterdag'. ,,Het enige verschil is eigenlijk dat het nog gezelliger is. ,,De gasten zijn gemoedelijker dan op gewone dagen. Dat maakt het voor ons, al klinkt dat vreemd, rustiger.’’

Verrassing

Meer ruimte is er bij Sin Chen in Zeddam, dat in vier shifts gasten ontvangt op beide kerstdagen. De eerste gasten arriveren om 15.30 uur, de laatste vertrekken rond 22.00 uur. ,,We hebben gelukkig veel ervaring’’, zegt een woordvoerder. ,,Maar als je het mij vraagt, zeg ik heel eerlijk: Liever geen Kerst. Het moet toch maar in die twee dagen gebeuren.’’

Voor Esther Das-Dijkman, haar man Mano en hun kinderen wordt het ook Kerst. ,,Maar dan wel werkend’’, zegt de eigenaresse van Het Arsenaal 1309 in Doesburg. Het hele gezin werkt mee in het bedrijf. De keuken van het grand café serveert op eerste kerstdag een zogenoemd verassingsdiner van vier gangen. ,,Dat is best bijzonder, maar toch zitten we vol.’’

Kerstavond was ooit toch een moment dat je niet uit eten ging, meent ze zich te kunnen herinneren. ,,Maar ook die dag zit vol. We hebben extra personeel voor die avond moeten regelen.’’

Thuis opeten

Ook het met een Michelinster bekroonde Strandlodge in Winterswijk zit dinsdag en woensdag vol, zegt woordvoerder Mayelle Schuurman. Maar geen nood, je kunt een tas bestellen met een compleet culinair viergangenmenu voor thuis. ,,We huren de komende dagen extra personeel in om het te koken’’, zegt Schuurman.

Volgens haar zijn er 250 tassen à 32,50 euro besteld, er is nog ruimte voor nog eens honderd bestellingen. ,,Dat maakt het inderdaad extra druk’’, erkent ze. ,,Maar het kan precies net; als de tassen klaar zijn, komen de restaurantgasten.’’