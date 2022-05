Talkshow in en over Gaanderen als side event van The Passion

Hento en de jonge honden ‘vretten’ Lochem op in doelpunt­rij­ke Achterhoek­se derby

Witkampers-goalgetter Daan Hento (27) en Lochem-raspaard Ruben Boonk (34) promoveerden in 2015 met hun clubs naar de derde klasse. Hento ontwikkelde zich tot de nieuwe spil in een team dat steeds verjongde, maar voor routinier Boonk werd het steeds lastiger om voorin de kar te trekken. In de Achterhoekse derby donderdagavond presenteerden Hento en co Lochem voor de tweede maal dit seizoen de rekening (4-2).

