Talkshow in plaats van toespraak tijdens nieuwjaarsreceptie in Winterswijk

Opnieuw informatie­avond over ziekenhui­zen Achterhoek

19:25 GROENLO - Opnieuw wordt in Groenlo een informatieavond gehouden over de toekomst van de Achterhoekse ziekenhuizen SKB en Slingeland. Voor deze avond op 4 maart in De Mattelier is de hoogste baas van zorgverzekeraar DSW uitgenodigd, Aad de Groot.