Talstra nog niet weg bij Laborijn, Van de Wardt wel

Historisch openlucht­spel Terborg vol kwinksla­gen

15:04 TERBORG - Op welke manier geef je 600 jaar na dato weer hoe het dagelijks leven verliep in een klein Achterhoeks dorp, met welgeteld één straatje, dat zich plotseling stad mag noemen? Tekstschrijver en regisseur Theo Soontiëns bedacht een mix van ernst en humor in het historisch openluchtspel over de stadsrechten die Terborg in 1419 kreeg.