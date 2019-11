Tankstation bij Groenlo heeft de beste tankshop van Nederland

De prijs werd voor de tweede keer uitgereikt kende een deelnemersveld van maar liefst 80 tankstations. Na drie mystery visits én een oordeel van de vakjury kwam het bedrijf uit Groenlo als beste uit de bus rollen. “Een zeer fraai, modern en eigentijds station met een groot assortiment en mooie bakkerij”, is het oordeel. “Een unieke locatie. De medewerkers zijn gastvrij en het station is klaar voor de toekomst.”

Trots

Kuster Energy laat via Facebook weten ‘apetrots’ op de prijs. “Een hyper modern tankstation bouwen in Groenlo is top, een nieuw shop concept bedenken en uitrollen is super. Maar collega’s hebben die iedere dag met dezelfde passie, interesse en klantvriendelijkheid voor de gasten klaar staan is simpelweg geweldig!”, is de uitgelaten reactie na winst. “Collega's, bedankt voor jullie enorme inzet.”