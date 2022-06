Tankstation, garage, cafetaria en kapsalon op Overstegen gesloten op last gemeente Doetinchem

column Wat altied veur woor is aangenomme, kan een misvestand of zelfs een leuge blieke te zun

Van de waek was ’t landelek ni-js dah der een grote archeologische vons is gedaon in de buurt van Zaevenaar. Ze heb der een Romeinse tempelcomplex opgegrave met ook nog ’s een hoop los grei der bi-j as godebeelde of een compleet wij-altaar en votiefstene.

23 juni