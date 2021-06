Tankstation langs Oostelijke Randweg blijft splijtzwam in Doetinchem: ‘Zoek naar alternatieve locatie’

,,Laten we zoeken naar een alternatieve locatie voor het tankstation waar draagvlak voor is’’, zegt Steven Kroon, raadslid van de PvdA.



,,Een plek waar pomphouder Wenting zich in kan vinden, waar de bewoners rond De Zumpe blij van worden, net als de bewoners van woonwijk De Hoop én waar een ruime meerderheid van de gemeenteraad achter staat. Want of de gemeenteraad nu met 15-16 voor of tegen stemt: duidelijk is dat de verhuizing naar de Oostelijke Randweg een splijtzwam is. Dat moeten we niet willen.’’