Tankstationhouder Theo Wenting stapt naar Raad van State

Mysterieu­ze treindode uit 1992 houdt politie al bijna 30 jaar bezig, zaak in Opsporing Verzocht

18:30 WEHL - Stapte hijzelf uit het leven? Of werd hij voor de trein gezet? Wie is de man die in maart 1992 onder een trein kwam in Wehl? Zijn mysterieuze dood houdt de politie al bijna dertig jaar bezig.