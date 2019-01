Tannemaat stopt als voorzitter winkeliersvereniging Winterswijk

Nooit had hij last van de dubbele petten die hij ophad. Henk Jan Tannemaat (53) kon zijn functies als fractievoorzitter van Winterswijks Belang en voorzitter van de winkeliersvereniging prima scheiden. ,,Maar nu wil ik politiek meer werk gaan maken van het opknappen van het centrum. We praten er al twee tot drie jaar over en er is nog weinig gebeurd”, zegt hij geïrriteerd.