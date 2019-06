Tannemaat stopt met twitteren na 'vervelende’ raadsvergadering

Trein beschadigd na tak op het spoor in Doetinchem

7:04 WINTERSWIJK/DOETINCHEM - Arriva heeft dinsdagavond een trein stilgezet nadat deze over een dikke tak is gereden. Wat de schade is, is niet bekend. De reizigers die in de trein zaten werden met busjes naar hun plek van bestemming gebracht.