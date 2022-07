Tante Rikie wordt gekust en geknuffeld door uitzinnige fans bij afscheid van Zwarte Cross

‘Haken­kruis­tent’ verwijderd van Zwarte Cross-cam­ping: ‘Dit past hier absoluut niet’

Een tent op de Zwarte Cross-camping waarop met rode verf minimaal twee hakenkruizen waren gespoten, is donderdag verwijderd op last van de organisatie. Met de eigenaren van de tent is ‘een stevig gesprek’ gevoerd door de campingburgemeesters.

15 juli