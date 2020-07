Tapijt van watercrassula in Korenburgerveen bezorgt natuurbeheerders hoofdbrekens

Zwemwater Winters­wijk en Dinxperlo weer veilig

29 juli DINXPERLO/ WINTERSWIJK - Het is weer veilig om te zwemmen in het Strandbad in Winterswijk en in het Blauwe Meer in Dinxperlo. De provincie heeft waarschuwingen voor de waterkwaliteit in deze twee recreatiegebieden woensdag ingetrokken.