Taptoe Eibergen zomers hoogtepunt 125-jarig jubileum Euphonia

EIBERGEN - Voor een publiek van tussen de vijf- en zeshonderd muziekliefhebbers was het afgelopen weekend genieten tijdens de Taptoe Eibergen. Samen met muziekkorpsen uit onder meer Amersfoort en Rheden is het vooral een feestje voor Euphonia Eibergen, dat dit jaar 125 jaar bestaat.

Dat de leden van DFE - drumfanfare Euphonia - er voor en na hun optreden extra luchtig bijlopen met slechts hun T-shirts als bovenkleding, is geen wonder. Het zweet gutst de muzikanten van het lijf, direct na de show. En tijdens hun optreden onder dedegelijke uniformjassen en baretten met pluim. Een show uitvoeren op een taptoe is muzikaal multitasken: muziek en beweging moeten beide doorgaan, waarbij overgangen voor extra gymnastiek zorgen.

En die overgangen zijn er volop, want juist meer swingende nummers zijn extra genieten voor het publiek. Wie meent dat een taptoe slechts bestaat uit semi-militair gemarcheer op dito muziek, die moet het gewoon een keer meemaken. En proberen zichzelf ook in de plooi te houden. Want ook Freddy Mercury en Michael Jackson komen voorbij, om wat te noemen. Met opzwepende uptempo dansnummers. Je ziet de gezichten van de muzikanten van uiterste concentratie veranderen in ultieme lol, want alles lukt.

Behalve Euphonia's drumfanfare zijn ook het Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee van de partij, Show & Marchingband Juliana Amersfoort, Showband Rheden en Show & Marchingband Jong Juliana. De marechaussee-muzikanten tonen de taptoe-techniek wat traditioneler; Showband Rheden gaat muzikaal ver met modern werk.

Thuiswedstrijd voor Euphonia

Euphonia blinkt uit in beweging, met overgangen waarbij bijna gerend wordt. Maar voor de Eibergse muzikanten is deze taptoe dan ook een thuiswedstrijd. De afgelopen weken is op hetzelfde veld in wandelpark De Maat waar nu de uitvoering is, al geoefend. Dat betekent onder meer figuren lopen waarbij lijnen worden gevolgd naar genummerde bordjes rondom. Als publiek heb je die coördinaten nauwelijks in de gaten, maar als na het opmarcheren van een volgend korps snel een bordje wordt teruggeplaatst op de plek van de entree, wordt duidelijk dat alles in kaart is gebracht.

125 jaar bestaat de Eibergse muziekvereniging dit jaar. Sinds 1997 mag Euphonia zich ‘koninklijk onderscheiden’ noemen: dat predikaat kreeg het bij het 100-jarig jubileum. Een ander muzikaal onderdeel van de Koninklijke Marechaussee komt later dit jaar terug naar Eibergen: op 14 oktober verzorgt de Koninklijke Marechaussee Kapel in ’t Spieker een concert. Een maand later op 12 november voert Euphonia een revue uit waarbij het muzikale verleden van de club met een vrolijke noot centraal staat.

Volledig scherm Even wat sneller voetenwerk voor de muzikanten van de drumfanfare van Euphonia, bij de Taptoe Eibergen. © Peter Zandee

Volledig scherm Jong Juliana Amersfoort in actie in Eibergen. © Peter Zandee