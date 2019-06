Taxibus rijdt achter op auto met vrouw en drie kinderen in Doetinchem: meerdere gewonden

Duits jochie in een door de oorlog zwaar getroffen Nederlands gezin: ‘Meer naasten­lief­de is niet mogelijk’

30 juni Na de Tweede Wereldoorlog werden duizenden Duitse kinderen naar Nederland gehaald om aan te sterken. Gerhard Schröder was een van hen, Hij verbleef bij de familie Stapelkamp in Rotterdam. Onlangs was hij terug, in Rotterdam. En in Aalten, bij burgemeester Anton Stapelkamp.