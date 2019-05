Te harde wind: luchtballonnen stijgen niet op

,,Voor deze evenementen zijn we verplicht om een verkeersleider aan te stellen”, vertelt organisator Fred Koskamp van Wenters Ballooning. ,,Die hield contact met Meteo Consult. Om kwart voor zeven kreeg hij te horen dat het niet door kon gaan. De verwachting was dat de wind pas tegen tien uur ‘s avonds zou gaan liggen. En dan is het donker, dan kun je niet meer vliegen.”

Bataaf

Wenters Ballooning maakte gebruik van de Nationale Molendag om op het terrein achter de Winterswijkse molen Bataaf een groep heteluchtballonnen op te laten stijgen. In de manden was plek voor betalende passagiers. Die reageerden teleurgesteld, maar kunnen over anderhalve week alsnog de lucht in.

Het ballonevenement had deze zondag gepand als uitwijkdatum, maar ook daarvan kon vanwege het weerbericht geen gebruik worden gemaakt. Fred Koskamp: ,,We kregen te horen dat de windsnelheid op 15 meter hoogte ongeveer 20 kilometer per uur was. Op 30 meter was de snelheid zelfs 40 kilometer, de luchtstromen op verschillende hoogten hebben verschillende snelheden.”

Hoge snelheid

Met een windsnelheid van 40 kilometer gaat een heteluchtballon schuin door de lucht en de landing wordt met een hoge snelheid ook te gevaarlijk. ,,Meteo Consult gaf daarom het advies om niet de lucht in te gaan, ook op zondagavond niet.”

Op de twee uitwijkavonden zijn er, omdat het doordeweekse dagen zijn, minder ballonnen beschikbaar. Zaterdag was er gerekend op twaalf of dertien heteluchtballonnen, op dinsdag 21 en donderdag 23 mei zijn er telkens drie ballonnen beschikbaar. Koskamp schat dat er dan toch nog zestig mensen de lucht in kunnen voor een tocht van ongeveer een uur.

Tussen zes en acht