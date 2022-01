Te hoog? Overlast? Berkelland wijst bezwaren tegen nieuwbouw Estinea op plek Welkoop Eibergen af

ik mis je ‘De dag dat wij haar naar het verpleeg­huis moesten brengen, is met afstand de moeilijk­ste uit mijn leven’

,,Toen mijn moeder zich realiseerde dat we haar naar een verpleeghuis hadden gebracht, werd ze enorm boos. Ze schreeuwde alles bij elkaar. Daarna heb ik een week gehuild. Ik vond het verschrikkelijk wat wij mijn moeder hadden aangedaan. Achteraf is het de beste beslissing geweest, die we hadden kunnen nemen”, zegt Ria Tuenter (59) uit Varsseveld over de verhuizing van haar moeder Pe Hengeveld naar zorginstelling Den Es in haar woonplaats in 2011.

8 januari