Te koop: de voormalige Willibrordusschool in Ruurlo

RUURLO - Na veel discussie is het zover: de gemeente Berkelland biedt de voormalige Willibrordusschool in Ruurlo te koop aan. Het pand wordt verkocht via een openbare inschrijving, oftewel een bidbookprocedure. En: ook wonen in de school behoort tot de mogelijkheden.

Wordt het een zorginstelling? Een plek voor culturele activiteiten? Of komen er misschien toch woningen in de oude school? Wie de koper van de oude Willibrordusschool in Ruurlo ook wordt, vast staat dat hij of zij ook met een gedegen en goed uitgewerkt plan moet komen. Dat eist de gemeente Berkelland. Niet alleen de opbrengst is doorslaggevend, ook de kwaliteit van het plan en het algemeen belang dat met het plan gemoeid is speelt een rol, zo laat de gemeente weten.

Vanaf deze week staat de voormalige St. Willibrordusschool aan de Stationsstraat in de verkoop. Het pand is te vinden op de website van Thoma Post Makelaars, die ook de bezichtigingen regelt. 'Op het terrein bevindt zich het hoofdgebouw met enkele bijgebouwen, waaronder een fietsenberging en een noodlokaal. Het terrein is in totaal 3123 vierkante meter groot', is te lezen op de makelaarssite. Er blijkt van alles mogelijk met het gebouw: 'Er gelden geen beperkingen vooraf, slechts enkele specifieke gebruiksvormen zijn in het bidbook uitgesloten'.

Wonen

Zo kan de nieuwe eigenaar een deel of het gehele gebouw laten staan, maar is behoud van het pand geen voorwaarde, aldus de gemeente. Wel een voorwaarde is dat de koper een passende bestemming heeft voor de school. Ook daarin blijkt echter van alles mogelijk, zelfs wonen. Het object heeft nu de bestemming 'maatschappelijke doeleinden', maar: 'de gemeente Berkelland toont zich bereid het bestemmingsplan te verruimen'. 'Mogelijke andere gebruiksvormen kunnen zijn: maatschappelijke voorzieningen, culturele activiteiten, gezondheidszorg, lichte bedrijvigheid, ondersteunende horeca (dus geen zelfstandige horeca) en woondoeleinden.'

De locatie is opgenomen in de 'structuurvisie wonen' met de omschrijving dat er mogelijk drie woningen kunnen worden toegevoegd, zo meldt de gemeente.

Wie interesse heeft, kan een bod uitbrengen, met daarbij dus een goed onderbouwd plan voor het toekomstig gebruik van plek en/of pand.

Potentiële kopers kunnen de locatie op 11 en 18 oktober bekijken na aanmelding bij de makelaar.

