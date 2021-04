Te koop: materieel van waterschap in Haarlo: ‘Een veiling levert meer op dan inruilen’

Burgemees­ter mag onder voorwaar­den camera’s in binnenstad Zutphen gebruiken om veiligheid te waarborgen

1 april Camera’s in het stationsgebied van Zutphen om de overlast op straat tegen te gaan of op andere plekken, waar de veiligheid in het geding is. Burgemeester Annemieke Vermeulen krijgt de bevoegdheid camerabewaking in te zetten, maar daar zitten wel strikte voorwaarden aan.