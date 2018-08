Te koop: speel- en kinderboerderij Strubbert in Laren

Miljardair Melchers bij omstreden werkbezoek Statenle­den: Ik ben strijdlus­tig

29 augustus Miljardair Hans Melchers is strijdlustig en is niet van plan zijn naam door het slijk te laten halen. Dat zei hij woensdagochtend in een kort toespraakje voor Provinciale Staten van Gelderland in zijn museum More in Ruurlo. Melchers heette de Statenleden kort welkom bij een werkbezoek.