Te koop: wijngaard met reputatie in de Achterhoek

Water bij de wijnMidden tussen de weilanden in de Achterhoek, in een knus hoekje aan een zandpad, ligt Wijngaard De Reeborghesch. Wijnpionier en eigenaar Henk Marmelstein startte in 2001 met het opzetten van de gaard, en beoefent het vak van wijn maken volstrekt op zijn eigen manier. Nog even.