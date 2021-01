Te oud voor gitaar- of pianoles? ‘Onzin’, zegt Achterhoekse Merel (25)

De Achterhoekse Merel Bakhuizen (25) is van huis uit ergotherapeut, werkte in het ziekenhuis op de afdeling neurologie, maar begon in 2018 met iets nieuws: Muziek voor je brein. Waarom? „Ik maak zelf muziek. Ik speel piano”, zegt ze. „Het is niet alleen leuk om te doen, het is ook ontspannend en goed voor je brein. Muziek is belangrijk. Het maakt ons gelukkig en helpt je loskomen van onze hectische wereld.”