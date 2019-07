Te véél leerlingen: streep door uitbreiding basisschool Hogenkamp

,,Met het besluit tot nieuwbouw zaten we in de finale fase’’, zegt Maureen Sluiter, wethouder van de gemeente Doetinchem. ,,Tot ons het bericht bereikte dat het leerlingenaantal van de school opnieuw stijgt. 412 leerlingen was het maximale wat de wijk aan kon, qua parkeren en verkeersstromen. In mei bleek dat er opnieuw een stijging is: 45 leerlingen erbij. Dat is niet verantwoord.”



Reden voor het college van Doetinchem af te zien van de nieuw- en verbouw en tot herbezinning over te gaan. ,,We gaan op zoek naar een structurele oplossing", zegt Sluiter. ,,Daar trekken we maximaal vijf jaar voor uit. We snappen dat dit heel vervelend is voor ouders én wijkbewoners. Maar het kan niet anders."