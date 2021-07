Te veel overlast voor de buurt: plannen voor uitbreiding azc Winterswijk gaan niet door

De gemeente heeft dat in samenspraak met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besloten. In het asielzoekerscentrum van Winterswijk is plek voor 500 bewoners. Er zijn nu 400 bewoners, vooral gezinnen uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. De druk om de laatste 100 plekken te vullen is groot, nu de aanwas van vluchtelingen onverminderd groot is, zegt COA-woordvoerder Carmen Schothuis.