Te weinig Achterhoekers in Tweede Kamer: ‘Daardoor kunnen we worden verrast door iets als Noordtak’

Dat betoogt Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van de Achterhoek Raad. ,,Voor ons is het door die scheve verhouding moeilijker om onze agenda op tafel te krijgen”, zegt hij. ,,In de kwestie rond de Noordtak moeten wij ons aan tafel vechten, Rotterdam niet. Die ene lobbyist van ons is bijna niet opgewassen tegen de tien van de Rotterdamse haven. Dit heb ik ervan geleerd: we moeten extra investeren in onze lobby.”



Én in talentvolle politici uit eigen gelederen die de capaciteiten hebben om door te kunnen groeien naar een Kamerzetel in Den Haag.



Boumans heeft op een rij gezet waar de 150 leden van de Tweede Kamer vandaan komen en concludeert: ,,We leggen numeriek het loodje. Daar moeten we zelf wat aan doen. Bijvoorbeeld door politieke talenten in de Achterhoek Raad te laten debatteren. Daar kunnen we vooruitgang boeken waar de Achterhoek wat aan kan hebben.”