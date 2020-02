Te weinig ruimte om te voetballen: Achterhoekse clubs krijgen geld om veldentekort op te lossen

Volgens de wethouder hebben de elf verenigingen waar het om gaat (met samen zo’n 5.000 leden) een enorm belangrijke rol binnen de samenleving. Daarom wordt ook gekeken hoe de clubs ‘duurzaam en vitaal’ de toekomst in kunnen, met steun van de gemeente. ,,Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een poule met bestuursleden, een groep om trainers op te leiden of gezamenlijke investeringen in speel- en trainingsmateriaal.”



Ook moeten clubs een garantstelling kunnen krijgen via het Waarborgfonds Sport. Nu is het namelijk zo goed als onmogelijk om geld ‘uit de markt’ te lenen voor grotere investeringen. Met een garantstelling zou er wel geld geleend kunnen worden voor groot noodzakelijk onderhoud aan de sportparken.



De raad neemt bij de behandeling van de perspectiefnota in juli een besluit over het voorstel. Bij akkoord komt het geld in 2021 beschikbaar voor de drie clubs.