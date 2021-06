Team 2 van de Sint Jorisschool wint Jan-Willem Schepers schoolvoetbaltoernooi na strafschoppen

video Kamelen verdwijnen langs N332 in Laren: gestrand circus kan na uniek jaar eindelijk weer reizen

22 juni Het circus Bolalou uit Limburg, dat door corona ruim een jaar geleden in Laren strandde, vertrekt daar in juli. Daarmee verdwijnt het bekende beeld langs de N332 van kamelen en de karakteristieke tent. Steffi Rutten van het circus is blij: ,,We kunnen straks weer door heel Nederland reizen, zoals het hoort.’’