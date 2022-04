column andré van gessel Deur Oekraïne beseffe ze bliekbaor pas weer wat een oorlog eigelek is

De organisatore van Keep Them Rolling zette (veurlopig) een streep deur eurlie ‘bevrijdingsritten’. Ze hemme las van oorlogsschaamte deur den oorlog in Oekraïne: ‘Ik voel me nu bezwaard als ik in mijn jeep rondrijd’ zeit Martin Klaassen, coördinator van de oostelijke afdeling van Keep Them Rolling.

11:00